WP: Латиноамериканские картели привлекают бойцов ВСУ с опытом работы с БПЛА

Наркокартели в Латинской Америке начали активнее интересоваться технологиями беспилотников и пытаются получить специалистов с боевым опытом. Преступные группировки, по данным The Washington Post, обращают внимание в том числе на людей, которые участвовали в конфликте на Украине и знакомы с применением дронов.

Как сообщает издание со ссылкой на американских и мексиканских чиновников, власти США обеспокоены возможной передачей современных навыков использования БПЛА преступным структурам. По данным источников газеты, мексиканские картели предлагают деньги бывшим участникам боевых действий или пытаются привлечь их к сотрудничеству другими способами.

Один из американских представителей заявил, что некоторые группировки также могут отправлять связанных с ними людей в зоны конфликтов, чтобы получить практический опыт применения беспилотников.

По данным WP, картели изучают способы обхода систем радиоэлектронной борьбы, включая смену радиочастот. Кроме того, преступные организации закупают более совершенные аппараты, способные дольше находиться в воздухе и переносить больший груз.

Представитель мексиканской разведки рассказал, что как минимум у одной из группировок появились беспилотники с шестью–восемью винтами. Такие аппараты, по его словам, способны находиться в воздухе несколько часов и перевозить груз весом около 68 килограммов.

Другая группировка, как утверждает собеседник издания, направляла представителей в Китай для поиска беспилотников, которые можно адаптировать под установку стрелкового вооружения.

В Госдепартаменте США заявили, что взаимодействуют с правоохранительными органами и украинской стороной, чтобы снизить риск распространения полученных в ходе боевых действий навыков. Американские власти также изучают опыт противодействия беспилотникам, накопленный во время конфликта.

Ранее Life.ru писал, что на Украине пытаются расширить набор иностранных наёмников в ряды ВСУ. По словам российских представителей, Киев ищет новые способы привлечения бойцов из-за проблем с пополнением личного состава. При этом тема участия иностранцев в конфликте остаётся предметом обсуждения и заявлений разных сторон.