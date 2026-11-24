Бывший католический священник из Италии Альберто Раваньяни признался, что отказался от служения из-за невозможности соблюдать обет безбрачия. Подробности его истории 23 ноября опубликовало британское издание International Business Times.

Итальянец принял священнический сан в 2018 году. Поначалу он был убеждён, что сексуальное воздержание пойдёт ему на пользу, однако со временем изменил своё мнение. По словам Раваньяни, ограничения мешали ему полноценно ощущать собственную человечность и противоречили его естественным потребностям.

Особенно тяжело священнику давалось общение с молодыми прихожанами, которым он рассказывал о любви, сексе и отношениях. Итальянец чувствовал себя лицемером, поскольку не мог следовать собственным наставлениям. Он также признался, что занимался мастурбацией и испытывал из-за этого чувство вины. Даже исповедь у другого священника не помогла ему разрешить внутренний конфликт.

В феврале 2026 года Раваньяни решил оставить священническое служение. При этом мужчина не отказался от католической веры. Переход к светской жизни оказался для него непростым как в психологическом, так и в финансовом отношении.