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Опубликовано 19 сентября, 14:26

Сын Алёны Свиридовой сделал предложение своей возлюбленной после неловкого свидания на шоу

Сын Алёны Свиридовой сделал предложение своей возлюбленной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sollovieva_a

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sollovieva_a

22-летний сын Алёны Свиридовой Григорий Мирошниченко, судя по всему, сделал предложение своей возлюбленной Арине Соловьёвой.

Девушка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники решили, что пара объявила о помолвке. Григорий и Арина встречаются несколько лет. Молодой человек называл избранницу своей настоящей любовью.

Недавно Мирошниченко стал участником шоу «Выживалити. Наследники». В одном из выпусков ему предстояло выполнить задание вместе с Умой Кристовской, дочерью солиста группы Uma2rman. Испытание больше напоминало свидание, однако без неловких моментов не обошлось. Во время встречи Григорий позвонил Арине, которая ждала его в Москве.

Девушка не оценила поступок бойфренда. Ума, в свою очередь, назвала её строгой и странной. Григорий признавался, что Арина ревнует, но обещал найти способ всё объяснить. Судя по появившемуся кольцу, ему это, вероятно, удалось.

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Ранее Life.ru писал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина не собирается замуж за 22-летнего искусствоведа Артёма Москвина — по крайней мере, пока. Девушка назвала появившиеся сообщения о помолвке не совсем достоверными.

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Полина Никифорова
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