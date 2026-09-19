Сын Алёны Свиридовой сделал предложение своей возлюбленной после неловкого свидания на шоу

22-летний сын Алёны Свиридовой Григорий Мирошниченко, судя по всему, сделал предложение своей возлюбленной Арине Соловьёвой.

Девушка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники решили, что пара объявила о помолвке. Григорий и Арина встречаются несколько лет. Молодой человек называл избранницу своей настоящей любовью.

Недавно Мирошниченко стал участником шоу «Выживалити. Наследники». В одном из выпусков ему предстояло выполнить задание вместе с Умой Кристовской, дочерью солиста группы Uma2rman. Испытание больше напоминало свидание, однако без неловких моментов не обошлось. Во время встречи Григорий позвонил Арине, которая ждала его в Москве.

Девушка не оценила поступок бойфренда. Ума, в свою очередь, назвала её строгой и странной. Григорий признавался, что Арина ревнует, но обещал найти способ всё объяснить. Судя по появившемуся кольцу, ему это, вероятно, удалось.

Ранее Life.ru писал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина не собирается замуж за 22-летнего искусствоведа Артёма Москвина — по крайней мере, пока. Девушка назвала появившиеся сообщения о помолвке не совсем достоверными.