Сын известного петербургского звукорежиссёра и бывшего продюсера группы «Сплин» Сергея Наветного оказался в миграционной тюрьме Таиланда. 31-летнего Павла задержали на Пхукете после того, как выяснилось, что он почти два года прожил в стране с просроченной визой. Теперь его семья пытается решить вопрос с документами и деньгами, сообщает Mash.

Поводом для вмешательства полиции стал конфликт россиянина с хозяйкой съёмного жилья. По информации телеграм-канала, молодой человек несколько месяцев не вносил арендную плату, в результате чего накопил долг примерно в 150 тысяч рублей. Владелица недвижимости обратилась к правоохранителям и до сих пор удерживает паспорт Павла, требуя погасить задолженность.

Финансовые трудности преследовали Наветного-младшего продолжительное время. Последние два года он жил преимущественно на средства родителей и оформлял микрозаймы. После задержания за нарушение миграционного законодательства россиянину назначили штраф, однако попытка его оплатить обернулась новой проблемой.

Помочь сыну решил Сергей Наветный. Он попытался передать необходимую сумму через знакомого, но посредник исчез вместе с деньгами. В результате Павел остался в миграционном изоляторе, а вопрос с оплатой штрафа и возвращением документов осложнился.

Отец задержанного известен работой с российскими музыкантами. Сергей Наветный сотрудничал с коллективами «Чиж и Ко», «Кукрыниксы» и певицей Еленой Ваенгой, ранее занимался продюсированием группы «Сплин». Сейчас он работает звукорежиссёром петербургской студии «Интерзвук».

Похожая история произошла в январе, когда россиянка из Санкт-Петербурга более десяти дней не могла покинуть гостевой дом в Бангкоке из-за долга за проживание, достигшего 42 тысяч батов, или примерно 103 тысяч рублей. Женщина перестала оплачивать аренду после разногласий с владельцами жилья, а затем обратилась за помощью в российское консульство. Ситуацию осложняли просроченные документы: срок действия внутреннего паспорта уже истёк, а разрешённое время пребывания по загранпаспорту было превышено. Туристка просила содействия в оплате задолженности, штрафа и возвращении на родину.