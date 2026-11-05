Сын спас мать от топора: Сотрудник знаменитых Сандунов едва не убил жену
Сотрудника Сандуновских бань обвинили в попытке убить жену топором
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В подмосковном Фрязине сотрудник знаменитых Сандуновских бань попытался убить собственную жену, ударив её топором по голове и начав душить. Женщину спас сын, который вмешался в происходящее и помог матери выбраться из квартиры.
Нападение произошло в квартире на Октябрьской улице. Между 49-летним Кириллом В. и его 46-летней супругой Ириной вспыхнула ссора, во время которой мужчина схватил топор и нанёс женщине удар по голове. Затем он принялся душить пострадавшую.
Свидетелем происходящего стал сын супругов. Ему удалось остановить отца, после чего мать смогла выбежать из квартиры и позвать на помощь. Женщину госпитализировали, а нападавший скрылся с места происшествия.
Впрочем, избежать задержания мужчине не удалось. Вскоре его нашли полицейские и передали следователям.
Как выяснила Baza, Кирилл почти 25 лет проработал в Сандуновских банях в центре Москвы. Там он руководил персоналом Высшего исторического разряда — одного из самых престижных отделений знаменитого комплекса.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следователи подмосковного СК намерены ходатайствовать о его заключении под стражу. О состоянии пострадавшей после госпитализации пока не сообщается.
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