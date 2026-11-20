Житель США по имени Чип Стэр-Клэр много лет боялся собственного отца, который издевался над ним и избивал за мелочи. Но в 23 года американец узнал, что мужчина, которого он считал Дэвидом Сент-Клером, на самом деле скрывается под чужим именем после побега из тюрьмы, где отбывал срок за убийство трёхлетнего ребёнка. Сын сам сообщил полиции настоящие данные отца. Историю опубликовала газета The Guardian.

По словам Чипа, в детстве он постоянно опасался вспышек отцовской ярости. Мужчина мог избить его из-за неправильно разложенных диванных подушек или слишком большого количества льда в стакане. Однажды он разбил тарелку о голову жены, а во время семейной прогулки на лодке выбросил восьмилетнего сына за борт и уплыл, оставив мальчика самостоятельно добираться до берега.

В 23 года Чип приехал к родителям вместе с девушкой Лизой. Во время ссоры отец схватил его за горло, ударил и вывихнул ему плечо. Лиза вызвала полицию, мужчину задержали, а пострадавшего доставили в больницу. После этого мать заявила, что собирается судиться с сыном за нападение на отца.

Чип позвонил родственнице, чтобы рассказать о случившемся, но вместо поддержки услышал неожиданную правду. Оказалось, что его отца зовут не Дэвид Сент-Клер, а Майкл Грант. В 1970 году мужчину приговорили к тюремному заключению за непредумышленное убийство трёхлетнего мальчика. Спустя три года он сбежал: будущая жена забрала его на машине во время разрешённого выхода за пределы тюрьмы.

Узнав об этом, Чип попросил полицейских проверить отпечатки пальцев задержанного. Он назвал настоящее имя отца, после чего один из сотрудников уточнил, действительно ли речь идёт об одном из десяти самых разыскиваемых преступников штата Мичиган. Личность мужчины подтвердили, и его отправили обратно в тюрьму.

Позже Чип выяснил, что отец издевался и над детьми своей предыдущей подруги: мальчики трёх и пяти лет подвергались избиениям, младший из них погиб. Мужчину также подозревали в причастности к смерти ещё одного ребёнка, однако доказательств для предъявления обвинения не хватило.

Чип признался, что после разоблачения отца испытывал одновременно облегчение и чувство вины. Впоследствии он вместе с Лизой пытался помочь матери начать новую жизнь, но та осталась с мужем. Сам Чип больше не общался с родителями. В 2008 году его отца освободили, а ещё через два года он умер.