Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил семь суток административного ареста 21-летнему Владиславу Тюльпанову, сыну покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Причиной стала ссылка на запрещённую в России социальную сеть Instagram* в описании его Telegram-канала. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Во время проверки 12 ноября полицейские обнаружили в описании канала ссылку на страницу молодого человека в Instagram* и приглашение подписаться на неё. Правоохранители сочли такую публикацию пропагандой и популяризацией социальной сети, принадлежащей запрещённой в РФ компании Meta*.

В отношении Тюльпанова составили административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о демонстрации экстремистской символики. В ходе судебного разбирательства молодой человек полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста.

Владислав Тюльпанов активно ведёт социальные сети, где представляет себя политиком, меценатом и общественным деятелем. Он публикует фотографии роскошных интерьеров, дорогих автомобилей и рассказывает о своей жизни. На его страницу в Instagram*, по информации СМИ, подписаны более трёх миллионов человек.

Владислав является сыном бывшего председателя Законодательного собрания Петербурга и сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году. Его старшая сестра — телеведущая Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова.

Ранее Life.ru рассказывал о слухах вокруг романа Владислава Тюльпанова с моделью Алёной Шишковой. В 2022 году молодой человек публично рассказывал о симпатии к бывшей возлюбленной рэпера Тимати и делился подробностями их общения в социальных сетях.

Больше новостей о происшествиях и судебных решениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.