Владелец Instagram** заплатит более полумиллиарда долларов за сломанное психическое здоровье подростков

Суд в штате Нью-Мексико обязал Meta* выплатить $567 млн за вред, который её платформы нанесли психическому здоровью детей. Корпорация не согласна и собирается подавать апелляцию.

«Суд предписывает Meta* внести $567 млн в фонд [по устранению последствий причинённого вреда]», — говорится в документе.

Суд решил, что такой фонд нужен, потому что вред от действий компании был очень масштабным. В марте присяжные уже постановили, что Meta* скрывала информацию о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и способствовала ухудшению их ментального здоровья. Тогда компании присудили штраф в $375 млн.

Претензии к Meta* из-за влияния на психическое здоровье детей в основном связаны с обвинениями в том, что алгоритмы её платформ намеренно вызывают зависимость у несовершеннолетних, скрывая при этом внутренние данные о реальных рисках, что, по мнению истцов (генеральных прокуроров более 40 штатов и тысяч частных лиц), привело к массовому росту депрессии, тревожности и расстройств сна среди подростков.

Ранее глава Meta* Марк Цукерберг извинился перед индийскими властями за то, что на платформах компании распространялись дипфейки и материалы с детским насилием. Встреча прошла с участием Минэлектроники Индии. Власти страны указали на слабый контроль за таким контентом. Цукерберг выразил сожаление по поводу ситуации.

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