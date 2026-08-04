Культовая соцсеть 2000-х Myspace возвращается

Соцсеть Myspace, ставшая символом интернета 2000-х, готовится к перезапуску. Об этом рассказали её нынешние владельцы, братья Крис и Тим Вандерхук, в документальном фильме Myspace, сообщает Daily mail.

Компания братьев купила платформу в 2011 году за 35 миллионов долларов. По словам Тима, они по-прежнему остаются хозяевами бренда и планируют вернуть Myspace к жизни. Конкретную дату запуска, сроки разработки и список функций, которые могут вернуться, владельцы пока не назвали.

Myspace появился в 2003 году благодаря Тому Андерсону и Крису Дьюолфу. Какое-то время сеть была крупнейшей в мире, но в 2008 году её обошёл Facebook*. Пользователи составляли публичный список из восьми лучших друзей — Top 8, выбирали музыку, которая автоматически играла на их страницах, и добавляли в друзья самого Андерсона, который по традиции становился первым другом каждого новичка.

Новость о возвращении быстро разлетелась по сети. Один из пользователей пошутил, что сегодня мало кто эмоционально готов к возвращению того самого списка Top 8. Многие спрашивали, сохранятся ли их старые аккаунты, и надеялись, что сервис получит атмосферу прошлых лет без навязчивых алгоритмов.

Несмотря на упадок, Myspace всё эти годы оставался в сети. Разные владельцы не раз пытались вернуть ему былую популярность. После покупки в 2011 году братья два года превращали платформу в музыкальный сервис, но обновление не помогло вернуть аудиторию. Крис признался, что они построили совершенно новый Myspace, а Тим добавил, что попытки модернизации не сработали — это была уже другая компания и совсем не тот прежний Myspace.

До братьев площадку в 2005 году за 580 миллионов долларов приобрела News Corporation, а спустя три года продала её компании Specific Media и Джастину Тимберлейку всего за 35 миллионов. Крис отметил, что после закрытия сделки всё начало рушиться, и что могло пойти не так — пошло не так. По его словам, рекламодатели один за другим разорвали контракты, предпочтя Facebook, и убытки посыпались лавиной.

Для тех, кто взрослел в 2000-х, Myspace был чем-то большим, чем просто соцсеть. Он стал стартовой площадкой для начинающих музыкантов, среди которых была и Адель. Её карьера пошла в гору после того, как друг по прозвищу «Мистер Myspace UK» выложил на сайт один из её демо. Певица вспоминала, что зарегистрировалась там ещё в новогоднюю ночь 2004 года, а популярность площадки взлетела благодаря Лили Аллен и Arctic Monkeys — именно так её и заметили.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» полностью перешла на единый российский домен VK.RU. Теперь пользователи, авторы и партнёры получают доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу. В пресс-службе компании отметили, что домен работает в российской инфраструктуре, а для аудитории ничего не изменится: аккаунты, настройки и функции остаются прежними, достаточно обновить закладки.

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