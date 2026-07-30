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29 июля, 23:29

Соцсеть X заблокировала аккаунты иранского агентства Tasnim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Социальная сеть X закрыла доступ к двум аккаунтам иранского новостного агентства Tasnim. Страницы перестали открываться на платформе американского предпринимателя Илона Маска.

«Действие учётной записи приостановлено», — говорится в уведомлении соцсети.

Ограничения затронули основной аккаунт агентства на фарси и его англоязычную страницу. На два профиля суммарно подписались более 103 тысяч пользователей. В уведомлении платформа также указывает, что приостанавливает работу учётных записей за нарушение внутренних правил. При этом администрация X не назвала конкретную причину блокировки страниц Tasnim. Представители социальной сети и иранского агентства пока не комментировали ситуацию. Срок действия ограничений также не указывается.

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Антон Голыбин
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