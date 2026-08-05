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5 августа, 15:17

Цукерберг пришёл с повинной: Глава Meta* извинился перед Индией за дипфейки и контент с насилием над детьми

Цукерберг извинился перед властями Индии из-за дипфейков на платформах Meta*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Глава Meta* Марк Цукерберг принёс извинения индийским властям из-за распространения на платформах компании дипфейков и материалов с сексуальным насилием над детьми. Об этом сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники.

Марк Цукерберг выразил сожаление перед представителями Индии на встрече руководителей Meta* с Министерством электроники и информационных технологий страны. Поводом для разговора стали проблемы с распространением запрещённого контента на сервисах компании, включая материалы с сексуальным насилием над детьми и поддельные видео, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Представители индийских властей подняли вопрос о недостаточном контроле за подобными публикациями на платформах Meta*.

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Ранее Марк Цукерберг оказался в центре другой громкой истории, связанной с научным проектом Breakthrough Starshot. Вместе с российским предпринимателем Юрием Мильнером он запустил инициативу по созданию технологии для отправки миниатюрных зондов к ближайшей звёздной системе Альфа Центавра.

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* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

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Милена Скрипальщикова
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