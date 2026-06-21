«Космический обман»: Мильнер и Цукерберг кинули учёных на миллиарды рублей

Российского миллиардера Юрия Мильнера и основателя Meta* Марка Цукерберга обвинили в обмане научного сообщества. Предметом спора стал проект «межзвездного туризма» Breakthrough Starshot, запущенный ещё в 2016 году. Эксперты утверждают, что бизнесмены вложили в инициативу в 22 раза меньше средств, чем изначально декларировали, назвав свои же задумки «нереалистичными». Об этом стало известно SHOT.

Световой парус. Фото © Breakthrough Starshot

Изначально план выглядел как сюжет из фантастического романа: отправить к ближайшей звездной системе Альфа Центавра миниатюрные зонды, разогнанные мощными лазерами до 20% скорости света. В команду создателей вошел и знаменитый физик Стивен Хокинг. Расчеты показывали, что аппараты достигнут цели всего за два десятилетия.

Спустя десять лет стало очевидно, что технология находится далеко за пределами возможностей современной науки. Инженеры столкнулись с непреодолимыми препятствиями: создание сверхмощных лазеров, сверхпрочных парусов и обеспечение стабильной связи на расстоянии четырех световых лет оказались невыполнимыми задачами.

Финансовый вопрос стал последним гвоздем в крышку гроба проекта. Из заявленных 100 млн долларов в реальности на работы выделили лишь 4,5 млн, что в рублях составляет около 350 млн. Этих средств катастрофически не хватало для продолжения разработок.

В итоге штаб-квартиру инициативы расформировали, а исследовательскую группу пришлось распустить. Сотрудников распределили по различным американским университетам.

Юрий Мильнер, заработавший состояние на инвестициях в IT-гиганты вроде Facebook** и Twitter, сейчас проживает в США. В 2022 году бизнесмен официально отказался от российского гражданства, став гражданином Израиля.

Ранее фондовые рынки резко выросли на фоне сообщений о возможной мирной сделке между США и Ираном, что привело к рекордному увеличению совокупного состояния самых богатых людей мира. За один день — 15 июня — суммарные активы 500 богатейших миллиардеров увеличились на $336 млрд. Общее состояние участников списка достигло отметки $13,3 трлн, обновив исторический максимум.

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ. ** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*.