Не особняк, а целый квартал: WSJ раскрыла новый «флекс» среди американских миллиардеров

Сверхбогатые американцы всё чаще приобретают не отдельные дома, а целые кварталы. Как пишет The Wall Street Journal, такой подход позволяет не только выгодно вложить средства, но и обеспечить максимальную приватность.

«Главный вариант максимального флекса для миллиардера — это больше не покупка особняка или даже двух», — говорится в материале.

Среди миллиардеров набирает популярность так называемый «лэндмаксинг» — скупка соседних домов и участков для создания закрытых частных владений. Газета называет такую стратегию новым символом роскоши, который пришёл на смену покупке одного или двух особняков. В числе тех, кто уже следует этому тренду, WSJ называет основателя инвестиционного фонда Citadel Кеннета Гриффина и председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона. Они постепенно выкупают прилегающую недвижимость, расширяя свои владения.

Согласно отчёту Coldwell Banker, за первые пять месяцев года интерес к элитной недвижимости в США вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Покупатели всё чаще стремятся не просто приобрести дорогой дом, а увеличить площадь своих владений. Спрос на земельные участки под застройку увеличился на 97%. Ещё заметнее вырос интерес к крупным объектам недвижимости, включая поместья и частные острова — количество таких запросов более чем удвоилось.

Агент по недвижимости из Майами Дэнни Герцберг объяснил, что состоятельные клиенты рассматривают подобные покупки как способ диверсифицировать капитал. По его словам, для одних это защита от инфляции, для других — вопрос безопасности и конфиденциальности. WSJ приводит в пример Кеннета Гриффина, который вложил свыше 450 миллионов долларов в создание комплекса площадью почти 11 гектаров в Палм-Бич. Основатель Amazon Джефф Безос, в свою очередь, инвестировал более 230 миллионов долларов в недвижимость на острове Индиан-Крик в Майами, а Ларри Эллисон продолжает скупать объекты в Малибу, Инклайн-Виллидж и Маналапане.

По словам Герцберга, некоторые владельцы используют соседние участки для строительства домов для персонала, размещения лодок, садов или спортивной инфраструктуры. Так, основатель Green For Life Environmental Патрик Довиджи в прошлом году приобрёл дом на берегу океана, часть соседнего участка и ещё один участок через дорогу за 48,5 миллиона долларов. Сейчас там возводят тренажёрный зал, спа-комплекс и площадку для падела. Кроме того, многие покупатели намеренно выкупают окружающую недвижимость, чтобы создать своеобразный буфер и полностью оградить себя от соседей.

Ранее стало известно, что российского миллиардера Юрия Мильнера и основателя Meta* Марка Цукерберга обвинили в введении научного сообщества в заблуждение из-за проекта Breakthrough Starshot, посвящённого исследованиям межзвёздных перелётов. Бизнесмены якобы вложили в инициативу значительно меньше средств, чем обещали изначально, а позже сами назвали проект нереалистичным.

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