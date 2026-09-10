T. rex оказался тихоходом: Учёные раскрыли настоящую скорость динозавра

Тираннозавр, которого в фильмах показывают стремительно преследующим добычу, на самом деле передвигался значительно медленнее. Анализ окаменевших следов показал, что взрослый T. rex шёл со скоростью 3,5–4,5 мили в час — примерно 5,6–7,2 км/ч. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки изучили цепочку следов в формации Хелл-Крик на юго-западе Северной Дакоты. Она состоит из четырёх трёхпалых отпечатков длиной около 90 сантиметров каждый. По крупному размеру и узкой форме пальцев учёные предположили, что их оставил именно тираннозавр.

С помощью трёхмерного сканирования специалисты изучили отпечатки и создали их физические копии. На дорожке видны два левых и два правых следа, а расстояние между шагами составляет примерно четыре метра. По расчётам исследователей, динозавр двигался со скоростью около двух метров в секунду.

«Это немного быстрее, чем большинство людей ходит прогулочным шагом. Возможно, чтобы держаться рядом с ним, пришлось бы перейти на лёгкий бег», — объяснил ведущий автор исследования профессор Питер Фолкингем.

Полученные данные заметно отличаются от образа тираннозавра в «Парке Юрского периода», где хищник мчится за героями на полной скорости. По данным Британского фонда сердца, здоровый человек идёт со скоростью около 4 миль в час, а средний темп бега составляет примерно 6,7 мили в час. Таким образом, от взрослого T. rex человек, вероятно, смог бы убежать.

Вопрос о том, мог ли тираннозавр бегать, остаётся спорным. В 2017 году учёные Манчестерского университета пришли к выводу, что из-за огромного веса хищник не мог развивать высокую скорость. Однако исследование, проведённое в этом году специалистами Колледжа Атлантики в США, показало, что T. rex мог разгоняться до 24,6 мили в час, бегая на кончиках пальцев.

Фолкингем считает, что такая возможность не исключена, но признаёт: окончательных доказательств пока нет. Учёным ещё не удалось найти цепочку следов, оставленную бегущим тираннозавром. Короткие передние лапы, по мнению исследователя, также не обязательно мешали динозавру двигаться быстро. Он сравнил T. rex с эму и казуарами, которые держат небольшие крылья прижатыми к телу и при этом хорошо бегают.

Ранее учёные уже пытались восстановить звуковой фон эпохи динозавров. Исследователи изучили окаменевшие крылья древних насекомых и воссоздали звуки, которые могли разноситься по юрским лесам. Оказалось, что некоторые насекомые издавали ультразвук задолго до появления летучих мышей.