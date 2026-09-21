Табличку на память не дадут! Юнашев узнал, как проходит ротация жилья и кабинетов в Госдуме

В Государственной думе в скором времени стартует процесс ротации и передачи материальных ценностей новому созыву парламента. О процедуре освобождения служебного жилья, перераспределения кабинетов и технического оснащения корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал эксперт по Госдуме Павел Склянчук.

Процесс осложняется тем, что депутаты предыдущего созыва сохраняют полномочия до первого пленарного заседания нового состава, то есть формально занимают площади до начала октября. В настоящее время сотрудники аппарата ведут инвентаризацию: технику, включая компьютеры и принтеры, постепенно изымают. При этом забрать на память даже дверные именные таблички экс-депутаты не смогут — они являются многоразовыми сборными конструкциями.

Наиболее чувствительным этапом является вопрос служебного жилья.

«Самый сложный процесс — освобождение и передача служебных квартир. Особенно если депутат использовал квартиру активно, проживал там с семьёй, а дети были устроены в сады и школы. Когда народный избранник не собирается в новый созыв, эти вопросы он, как правило, решает заранее. А вот если он рассчитывал пройти, но не прошел — тут процедура может и затянуться», — объясняет специалист.

Иногородним депутатам нового созыва на первые полтора месяца аппарат Госдумы оплачивает размещение в четырёхзвездочных отелях в пределах Третьего транспортного кольца, отобранных по тендеру. Собственные рабочие места парламентарии получат ориентировочно до конца октября — после утверждения структуры комитетов. Размер кабинетов традиционно зависит от ранга: председателям положены просторные помещения с двумя приемными, заместителям — с одной. Помимо этого, парламентариям выдают бюджетные мобильные телефоны азиатского производства, которые чаще всего перенаправляются помощникам для работы с обращениями граждан.