«Табу!» Эксперт по этикету перечислила неуместные подарки ко Дню учителя

Деньги в конверте, алкоголь и дорогостоящие украшения — неудачные варианты подарка педагогу ко Дню учителя. Кроме того, стоимость обычного презента от ученика или его родственников не должна превышать трёх тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения — табу», — подчеркнула специалист.

Ограничение в три тысячи рублей закреплено и законодательно: оно распространяется на обычные подарки сотрудникам образовательных организаций от учащихся и их родственников.

По мнению Барановой, удачный знак внимания не обязательно должен быть дорогим. Педагогу можно выбрать полезную вещь для рабочего места, редкую книгу или подписку на образовательный сервис.

Главный ориентир при выборе презента — его уместность и практичность. День учителя в России ежегодно отмечают 5 октября.

Накануне Life.ru подготовил подборку открыток ко Дню учителя, которые можно отправить преподавателю или дополнить ими небольшой подарок. Издание также напомнило, что стоимость презента педагогу ограничена тремя тысячами рублей.