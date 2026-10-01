Учебники в сторону: Сферум и Литрес подарят педагогам 30 книг для отдыха

Российские педагоги ко Дню учителя смогут бесплатно получить подборку из 30 электронных и аудиокниг. Акцию «Внешкольные дела» запускают образовательная платформа Сферум и книжный сервис Литрес.

5 октября учителям в Сферуме придёт поздравление с интерактивной открыткой. После перехода в мини-приложение нужно будет подтвердить статус педагога, а затем откроется специальная страница Литрес с доступными книгами.

Издания можно будет добавить в личную коллекцию, после чего читать онлайн или скачать. В подборку вошли произведения разных жанров — идея акции в том, чтобы на время отложить рабочую литературу и выбрать чтение для себя.

Начнётся проект ещё до праздника. 1 октября в Москве пройдёт книжный клуб для педагогов с писательницей, сценаристом и драматургом Алисой Луниной. Участники обсудят любимые произведения и смогут задать автору вопросы.

В Сферуме объяснили, что акция должна напомнить педагогам о необходимости находить время не только на работу, но и на собственные интересы. Руководитель платформы Ирина Шварцман выразила надежду, что книжная подборка поможет учителям переключиться и отдохнуть.

Накануне Дня учителя Минпросвещения анонсировало сразу несколько новых мер поддержки педагогов. Ведомство подготовило три законопроекта, а также проект постановления правительства об удостоверении учителя.