Таиланд подтвердил новые правила безвиза для россиян с 15 сентября

Россияне с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Об этом сообщил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.

«Для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в Таиланде до 30 дней без оформления виз», — заявил Пратхумкео.

Он добавил, что туристы смогут обратиться в иммиграционную полицию с просьбой о продлении пребывания, если будут соблюдены установленные требования. Представитель тайского МИД отметил, что международное соглашение между странами имеет приоритет над внутренними нормативными актами правительства.

Ранее власти королевства сократили срок безвизового пребывания для российских туристов с 60 до 30 дней. Новые правила вступят в силу 15 сентября. В Таиланде объясняют изменения необходимостью усилить миграционный контроль, сократить случаи использования туристического статуса не по назначению и упростить систему визовых льгот.