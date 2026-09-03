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Опубликовано 3 сентября, 11:51

Таиланд подтвердил новые правила безвиза для россиян с 15 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Россияне с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Об этом сообщил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.

«Для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в Таиланде до 30 дней без оформления виз», — заявил Пратхумкео.

Он добавил, что туристы смогут обратиться в иммиграционную полицию с просьбой о продлении пребывания, если будут соблюдены установленные требования. Представитель тайского МИД отметил, что международное соглашение между странами имеет приоритет над внутренними нормативными актами правительства.

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Ранее власти королевства сократили срок безвизового пребывания для российских туристов с 60 до 30 дней. Новые правила вступят в силу 15 сентября. В Таиланде объясняют изменения необходимостью усилить миграционный контроль, сократить случаи использования туристического статуса не по назначению и упростить систему визовых льгот.

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Наталья Демьянова
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