На могиле музыкального критика Сергея Соседова снова заметили женщину, которую ранее видели на его похоронах с младенцем. На этот раз загадочная посетительница пришла одна и отказалась разговаривать с журналистами. О необычной посетительнице рассказали в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

По словам очевидцев, женщине около 35 лет, СМИ же называют её Анной. Впервые она привлекла внимание 30 сентября на Перепечинском кладбище, когда держалась в стороне от остальных участников церемонии и быстро ушла после прощания. Позднее на могиле появился венок с подписью «От Анны и Феденьки», после чего возникли слухи о возможной тайной семье критика.

Сам Соседов при жизни не скрывал, что переживает из-за отсутствия детей. Его подруга Марина Костенко рассказывала, что телеведущий даже задумывался об ЭКО и заморозке биологического материала.

Однако близкие критика отвергают предположения о внебрачном ребёнке. В частности, певица Ольга Зарубина заявляла, что Соседов не стал бы скрывать семью. Мать телеведущего также сообщала об отсутствии завещания. При этом личность незнакомки и её возможная связь с покойным остаются неизвестными.

Ранее Life.ru рассказывал о загадочной Анне и ребёнке Феде, чьё появление на похоронах Соседова вызвало слухи о тайном наследнике. Знакомые музыкального критика усомнились в подобных предположениях и призвали не делать выводов без доказательств.