Певица Азиза высказалась о гибели музыкального критика Сергея Соседова в якутском городе Нерюнгри. Артистка заявила, что не верит в случайность произошедшего, однако доказательств насильственной смерти публично не представлено.

Мухамедова поделилась своими подозрениями в эфире программы Андрея Малахова. По словам исполнительницы, она хорошо знала Соседова и никогда прежде не видела его в таком состоянии, в котором он поднимался по лестнице гостиницы незадолго до падения.

«То, что он не просто упал на ровном месте, — это 100 процентов. Там действительно что-то было такое, что мы обязательно узнаем», — заявила певица.

Азиза также вспомнила, что музыкальный критик был активным человеком и много путешествовал. По её словам, даже во время гастролей и поездок он старался сохранять бодрость и не показывать окружающим усталость.

Кроме того, Мухамедова обратилась к журналисту Артёму Тихомирову, который после смерти Соседова продолжил вести его страницу в соцсетях. Певица заявила, что считает неправильным публиковать новые записи от имени умершего критика, поскольку он уже не может одобрить эти публикации или ответить подписчикам.

Напомним, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Трагедия произошла в гостинице «Дархан» в якутском Нерюнгри, куда журналист приехал для участия в конкурсе красоты. Соседов упал с лестницы и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Врачи пытались спасти его, однако полученные повреждения оказались смертельными.