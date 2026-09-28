Покойный критик Сергей Соседов страдал от гипотонии и следил за здоровьем

Музыкальный критик Сергей Соседов регулярно посещал врачей. Об этом в беседе с kp.ru рассказал один из специалистов, работавших с телеведущим.

«Он не жаловался на здоровье, анализы были, как говорил, «согласно возрасту» — но без серьёзных отклонений», — отметил собеседник издания.

По его словам, Соседов был гипотоником: привычное для него давление составляло 100 на 60. Критик старался контролировать своё состояние, ходил в бассейн и каждое утро делал зарядку. Упражнения он выбирал по рекомендациям специалистов.

Единственной жалобой телеведущего была усталость. При этом на фоне новой волны популярности он уделял внимание и внешности: сделал пересадку волос и обращался к косметологам, чтобы убрать отёки на лице и лучше выглядеть в кадре.

Напомним, Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Ранее были обнародованы предварительные результаты экспертизы причин его смерти. У критика выявили перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга после падения.