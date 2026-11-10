Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал новый доклад о расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи его падения в гостинице Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что обстоятельства трагедии продолжают вызывать вопросы у участников телевизионной программы.

Поводом для поручения стало обсуждение гибели критика в эфире федерального телеканала. Участники передачи обратили внимание на расхождения между ранее озвученной версией случившегося, появившимися видеокадрами и другими обстоятельствами трагедии. Они также призвали провести дополнительные экспертизы.

По данным СК, расследованием занимается следственное управление по Республике Саха (Якутия). Бастрыкин поручил его руководителю Виталию Кондратенко представить актуальный доклад о ходе уголовного дела и проверить доводы, прозвучавшие в эфире.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет в городе Нерюнгри, куда приехал для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». В гостинице «Дархан» критик получил тяжёлую травму головы после падения с лестницы. Спасти его врачам не удалось.

Ранее обстоятельства случившегося уже становились предметом обсуждения в программе Андрея Малахова. Родственники Соседова сомневались в полноте расследования и пытались самостоятельно получить записи камер наблюдения гостиницы. В конце октября сообщалось о прекращении уголовного дела, однако теперь СК вновь потребовал доклад о расследовании.

В отдельном разборе Life.ru собраны новые детали расследования смерти Соседова, запись падения и сведения о медицинском заключении.