Новые кадры гибели Соседова вызвали вопросы: Бастрыкин вновь потребовал доклад о расследовании
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти Соседова после публикации видео
Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Денис Бочаров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал новый доклад о расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи его падения в гостинице Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что обстоятельства трагедии продолжают вызывать вопросы у участников телевизионной программы.
Поводом для поручения стало обсуждение гибели критика в эфире федерального телеканала. Участники передачи обратили внимание на расхождения между ранее озвученной версией случившегося, появившимися видеокадрами и другими обстоятельствами трагедии. Они также призвали провести дополнительные экспертизы.
По данным СК, расследованием занимается следственное управление по Республике Саха (Якутия). Бастрыкин поручил его руководителю Виталию Кондратенко представить актуальный доклад о ходе уголовного дела и проверить доводы, прозвучавшие в эфире.
Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет в городе Нерюнгри, куда приехал для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». В гостинице «Дархан» критик получил тяжёлую травму головы после падения с лестницы. Спасти его врачам не удалось.
Ранее обстоятельства случившегося уже становились предметом обсуждения в программе Андрея Малахова. Родственники Соседова сомневались в полноте расследования и пытались самостоятельно получить записи камер наблюдения гостиницы. В конце октября сообщалось о прекращении уголовного дела, однако теперь СК вновь потребовал доклад о расследовании.
В отдельном разборе Life.ru собраны новые детали расследования смерти Соседова, запись падения и сведения о медицинском заключении.
Ранее Life.ru опубликовал видеозапись последних минут жизни Сергея Соседова, на которой критик с трудом поднимается по лестнице гостиницы, останавливается, а затем падает на спину. На записи также видно, как к упавшему журналисту подбегают люди, пытающиеся ему помочь.