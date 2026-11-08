Бастрыкин запросил доклад по делу директора спортшколы в Кировской области
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Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении директора спортшколы в Кировской области. Поводом стало видеообращение родителей воспитанников и тренеров. Они просят отстранить руководителя от работы. Об этом сообщает СК России.
Дело расследует региональное управление Следственного комитета. Оно касается предполагаемого преступления в отношении несовершеннолетней. Подробности дела в сообщении ведомства не приводятся.
Доклад подготовит исполняющий обязанности руководителя областного следственного управления Юрий Русанов. Ему поручено сообщить центральному аппарату СК о ходе расследования и отдельно доложить о доводах авторов обращения. О решении по просьбе об отстранении пока не сообщалось.
В октябре Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели 15-летнего подростка в оздоровительном лагере Сочи. К главе СК обратились родители мальчика. Они считают, что сыну вовремя не оказали медицинскую помощь, и выразили несогласие с ходом расследования.