Бастрыкин потребовал доклад о гибели 15-летнего подростка в лагере Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 15-летнего подростка из Мурманской области в оздоровительном лагере Сочи. Поводом стали жалобы родителей, которые считают, что ребёнку своевременно не оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в СК России.

По словам матери погибшего, состояние сына ухудшилось во время пребывания в учреждении. Женщина утверждает, что сотрудники не приняли необходимых мер и проявили бездействие, в результате чего мальчик скончался.

Родители также выразили несогласие с ходом расследования. Они рассчитывают, что обстоятельства трагедии будут установлены, а действия работников лагеря получат правовую оценку.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Обстоятельства оказания медицинской помощи подростку предстоит установить следователям.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления Алексею Нихаеву представить сведения о ходе расследования, установленных обстоятельствах и проверить доводы, изложенные в публикациях СМИ.

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии в детском лагере «Солнышко» в Свердловской области. Там 15-летняя девочка потеряла сознание вскоре после приезда в учреждение и скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности и оказания медицинской помощи.