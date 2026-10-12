Купил химикат и погиб: Бастрыкин потребовал доклад по делу 16-летнего подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёт по уголовному делу о гибели 16-летнего подростка, который приобрёл химическое вещество через маркетплейс. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, расследование трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года, ранее было прекращено.

По данным ведомства, близкие погибшего добиваются всестороннего выяснения обстоятельств случившегося. В публикациях СМИ говорится, что школьник мог перепутать приобретённый химикат с другим веществом, имеющим идентичное название. Также возникли вопросы к соблюдению правил продажи подобной продукции через Интернет.

Уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего первоначально находилось в производстве регионального управления Следственного комитета. Однако впоследствии расследование прекратили. Теперь обстоятельствами произошедшего заинтересовался руководитель федерального ведомства.

Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу представить доклад о результатах проведённой работы. Отдельно необходимо отчитаться по доводам, изложенным в средствах массовой информации.

Ранее Life.ru рассказывал подробности гибели 16-летнего спортсмена из Петербурга после покупки вещества на маркетплейсе. Подросток рассчитывал приобрести пищевую добавку, однако, как предположил адвокат семьи, мог заказать токсичный химикат с похожим названием.