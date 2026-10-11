Разбили нос и очки: 19-летнюю девушку избили толпой в троллейбусе в Новосибирске за место

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении 19-летней девушки в троллейбусе в Новосибирске. Об этом 11 октября сообщили в Следственном комитете страны. Уголовное дело заведено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Конфликт в транспорте в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54 Новосибирск

«Затребован доклад по уголовному делу о хулиганстве в Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл 10 октября. Группа дебоширов потребовала, чтобы девушка уступила определённое место, хотя в салоне оставались свободные сиденья. Между пассажирами начался конфликт, после чего один из мужчин ударил девушку по носу. Нападавшие также расцарапали ей лицо и руки и сломали дорогие очки. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Ранее массовая драка подростков с предметами, похожими на мачете и пистолеты, обернулась уголовным делом в Санкт-Петербурге. Компания молодых людей устроила беспорядки в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, после чего конфликт переместился на парковку.