В Петербурге возбудили дело после драки подростков с мачете у ТРК «Сити Молл»

Массовая драка подростков с предметами, похожими на мачете и пистолеты, обернулась уголовным делом в Санкт-Петербурге. Компания молодых людей устроила беспорядки в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, после чего конфликт переместился на парковку. О произошедшем сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл вечером 7 октября. Сначала подростки дебоширили внутри торгового центра, мешая посетителям. Охрана вызвала полицию около 20:00, однако до приезда сотрудников молодые люди успели выйти на улицу, где началась массовая потасовка.

На опубликованных кадрах у участников конфликта заметны предметы, напоминающие мачете и пистолеты. Кроме того, на парковке кто-то распылил содержимое огнетушителя. Установлено ли, что оружие было настоящим, пока неизвестно.

Остановить драку помогли случайные прохожие. Один из мужчин вмешался в конфликт, несмотря на численное превосходство подростков, после чего к нему присоединились другие очевидцы. К моменту прибытия полиции участники потасовки уже разбежались.

Как выяснили журналисты, в расположенном внутри ТРК строительном гипермаркете предварительно недосчитались двух мачете. Сотрудники магазина собираются обратиться в полицию с заявлением о возможной краже. Связаны ли пропавшие товары с дракой, ещё предстоит установить.

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — о хулиганстве, совершённом группой лиц либо с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал о другом резонансном происшествии в том же «Сити Молле». В январе 2026 года конфликт между сотрудниками охраны и 24-летним посетителем закончился гибелью молодого человека. Его заподозрили в краже продуктов, после чего началась потасовка. Мужчину повалили на пол, он потерял сознание и позднее умер в больнице. Впоследствии суд арестовал двух охранников торгового центра, которым предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц. Третий участник конфликта тогда находился в розыске.