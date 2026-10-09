Неизвестные устроили взрыв на детской площадке в Новосибирске

Неизвестные устроили взрыв на детской площадке у жилого дома в Новосибирске. Хлопок оказался настолько громким, что у припаркованных рядом автомобилей сработала сигнализация, а жители дома вышли выяснять, что произошло. Инцидент случился вечером 8 октября на улице Татьяны Снежиной, сообщает НГС.

Момент произошедшего попал на камеру домофона. На записи несколько человек подходят к площадке и оставляют неизвестный предмет на земле. Затем они отбегают, после чего появляется вспышка и поднимается дым. Одна из местных жительниц рассказала, что громкий звук напугал людей в доме.

«Взрыв был настолько сильным, что перепугал весь дом. Хотелось бы, чтобы этих хулиганов увидели, нашли и наказали», — рассказала женщина.

Очевидцы при этом не стали вызывать экстренные службы. В региональном управлении МЧС сообщили журналистам, что сообщений о происшествии спасателям не поступало.

Информация о случившемся уже дошла до правоохранителей. В полиции зарегистрировали сообщение и начали проверку. Что именно взорвалось на площадке и кто оставил там предмет, предстоит установить.