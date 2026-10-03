Подростка госпитализировали с серьёзными ожогами после взрыва петарды в Москве

Ребёнка госпитализировали с серьёзными ожогами после взрыва петарды в квартире на западе Москвы. Пострадавшему 14 лет, сообщает SHOT.

Подростка доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского. У него диагностированы повреждения рук, ног, груди и паховой области.

Сейчас информации об ампутации пальцев нет. Мальчику проводят операцию.

После вмешательства подростка планируют расспросить об обстоятельствах случившегося. Предстоит выяснить, где он взял петарду и как именно она взорвалась.

Напомним, инцидент произошёл около 19:30 в доме на улице Ватутина. По данным канала, 14-летний юноша решил поиграть с пиротехникой прямо в помещении. В какой-то момент петарда сдетонировала у него в руках, и в квартире вспыхнул огонь. Подросток повредил руку и сам выбежал в подъезд. Спасателей и скорую вызвали соседи.