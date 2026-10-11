16-летний спортсмен из Петербурга скончался после «коктейля» с маркетплейса

В Санкт-Петербурге близкие 16-летнего школьника добиваются выяснения обстоятельств его гибели после употребления вещества, купленного на маркетплейсе. Трагедия произошла 15 сентября 2024 года, однако точная картина случившегося до сих пор не установлена.

Подросток увлекался спортом и заказал товар, рассчитывая приобрести пищевую добавку. Адвокат семьи предположил, что школьник мог перепутать её с токсичным химикатом с похожим названием. Заказ ему выдали 14 сентября, а на следующий день тело обнаружили в лесу в Зеленогорске. Рядом находилась термокружка с остатками вещества.

В ответе Роспотребнадзора на адвокатский запрос указано, что химикат относится к чрезвычайно опасным веществам и запрещён к розничной продаже. Представитель семьи считает возможной причиной трагедии нарушение правил его реализации.

По словам адвоката, возбуждать дело по статье об оказании небезопасных услуг следователи отказались. После проверки Роспотребнадзора на компанию-производителя составили административный протокол о нарушении прав потребителей, пишет RG.ru.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о блокировке 48,6 тысячи интернет-ресурсов с запрещёнными БАДами. Среди выявленных нарушений — отсутствие государственной регистрации, превышение допустимого содержания веществ и продажа опасной продукции.