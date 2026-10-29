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Опубликовано 29 октября, 12:41

Девочка держит в страхе всю школу в Татарстане: Ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин потребовал доклад о школьнице, избивающей детей в Набережных Челнах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о школьнице из Набережных Челнов, которая, по жалобам родителей, систематически угрожает другим детям и избивает их. Среди предполагаемых пострадавших — не только сверстники девочки, но и ученики младших классов. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Поводом для вмешательства главы ведомства стали публикации в социальных сетях. Родители пострадавших школьников обратились в правоохранительные органы, заявив о неоднократных случаях агрессивного поведения ученицы. Следственное управление СК по Татарстану организовало процессуальную проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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Накануне в Набережных Челнах разгорелся ещё один школьный скандал. В школу № 53 вызвали полицию из-за восьмиклассницы, у которой обнаружили перцовый баллончик. По предварительным данным правоохранителей, девочка его не распыляла. После прибытия полицейских мать подростка попросила помочь доставить дочь в медицинское учреждение. Местные СМИ связывают этот эпизод с жалобами на агрессивное поведение школьницы, однако официально эта связь пока не подтверждена.

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Ранее Life.ru сообщал, что Бастрыкин потребовал доклад по делу о травле десятилетней школьницы в подмосковной Коломне. По словам матери пострадавшей, одноклассники систематически запугивали и избивали девочку, а также портили её вещи. Ребёнку понадобилась медицинская помощь. После обращения женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Марина Фещенко
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