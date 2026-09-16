Во Владивостоке родители подрались после конфликта детей в школе

Школьная разборка во Владивостоке вышла за пределы кабинетов и коридоров, когда после драки между учениками школы № 48 в учебное заведение вызвали их родителей. Взрослые тоже не смогли договориться и устроили потасовку. Региональная прокуратура организовала проверку.

История произошла 11 сентября. Что именно стало причиной первой ссоры и чем закончилась драка школьников, пока устанавливается. После инцидента прокуратура начала проверку и намерена установить всех участников произошедшего. Сотрудники оценят, как соответствующие службы занимались детьми, ставшими участниками конфликта, а также проверят условия их жизни и воспитания.

А ранее Life.ru писал, что травля в школе — проблема, которая требует немедленного вмешательства взрослых, но решать её нужно последовательно, начиная с классного руководителя и директора. Депутат Госдумы Нина Останина предложила алгоритм действий для разных ситуаций — от конфликта с одноклассником до травли со стороны педагога.