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Опубликовано 16 сентября, 03:49

Во Владивостоке родители подрались после конфликта детей в школе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Школьная разборка во Владивостоке вышла за пределы кабинетов и коридоров, когда после драки между учениками школы № 48 в учебное заведение вызвали их родителей. Взрослые тоже не смогли договориться и устроили потасовку. Региональная прокуратура организовала проверку.

История произошла 11 сентября. Что именно стало причиной первой ссоры и чем закончилась драка школьников, пока устанавливается. После инцидента прокуратура начала проверку и намерена установить всех участников произошедшего. Сотрудники оценят, как соответствующие службы занимались детьми, ставшими участниками конфликта, а также проверят условия их жизни и воспитания.

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А ранее Life.ru писал, что травля в школе — проблема, которая требует немедленного вмешательства взрослых, но решать её нужно последовательно, начиная с классного руководителя и директора. Депутат Госдумы Нина Останина предложила алгоритм действий для разных ситуаций — от конфликта с одноклассником до травли со стороны педагога.

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Тимур Хингеев
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