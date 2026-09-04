В СПЧ вступились за учительницу, которую год кошмарил подросток и угрожал изнасиловать

Учительница из Екатеринбурга покинула школу после длительного конфликта с восьмиклассником, который, по её словам, оскорблял педагогов и одноклассниц, срывал занятия и угрожал. Ситуацию прокомментировала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.

По словам учительницы Анны, почти год она сталкивалась с агрессивным поведением школьника. Педагог утверждает, что ученик мешал проводить уроки, провоцировал драки и позволял себе унизительные высказывания в адрес девочек и молодых преподавателей.

Анна рассказала, что неоднократно обращалась к администрации школы, однако ситуация не менялась. Последним эпизодом стала история с дверью её кабинета, которую школьник и его товарищи испачкали после замечания убрать мусор, оставленный во время урока.

После этого учительница потребовала от руководства принять меры: либо ограничить общение ученика с ней, либо она уйдёт из школы. В итоге школьника отстранили от её занятий, но педагог решила уволиться, объяснив это сильным эмоциональным истощением.

Марина Ахмедова заявила, что подобные случаи показывают проблему защиты учителей в школах. По её мнению, если бы у педагогов были более действенные механизмы влияния на нарушителей дисциплины, ситуацию можно было бы предотвратить.

Она также отметила, что ранее обсуждавшиеся предложения о введении оценок за поведение могли бы дать школам дополнительный инструмент воздействия, однако, по её словам, идея была изменена в процессе обсуждения.

Напомним, 24-летняя учительница английского языка из Екатеринбурга уволилась из школы после года конфликтов с восьмиклассником. Ученик срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и угрожал педагогам сексуальным насилием.