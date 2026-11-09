«Так было бы лучше»: Экс-глава МИД Украины предложил корейский сценарий завершения конфликта
Экс-глава МИД Украины допустил завершение конфликта по корейскому сценарию
Вадим Пристайко. Обложка © ТАСС / ANDY RAIN / EPA
Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал корейский сценарий одним из наиболее выгодных вариантов завершения конфликта для Киева. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он допустил остановку боевых действий по существующей линии соприкосновения даже без подписания полноценного мирного договора.
«Так, наверное, было бы лучше. Впрочем, это всё ещё может произойти, ведь мирного соглашения нет. Пусть самого договора и не будет, но войска остановятся там, где они в итоге окажутся», — заявил экс-дипломат.
По мнению Пристайко, линия соприкосновения в таком случае могла бы стать аналогом разделительной линии между Северной и Южной Кореей. Подобное развитие событий позволило бы Украине самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику на подконтрольной территории.
«Люди говорят, что нам лучше было бы пойти по корейскому сценарию. Но, по крайней мере, мы бы знали, где наше место, где мы можем жить по своим правилам и проводить собственную внешнюю политику — а остальное пусть будет как у корейцев», — пояснил он.
Ранее Вован и Лексус заявляли о заинтересованности западных политиков в завершении украинского конфликта по корейскому сценарию. По словам пранкеров, они обсуждали этот вариант с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Подобная модель предполагает длительное прекращение боевых действий без окончательного мирного договора и фактическое разделение территорий по линии соприкосновения.