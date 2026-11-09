Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал корейский сценарий одним из наиболее выгодных вариантов завершения конфликта для Киева. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он допустил остановку боевых действий по существующей линии соприкосновения даже без подписания полноценного мирного договора.

«Так, наверное, было бы лучше. Впрочем, это всё ещё может произойти, ведь мирного соглашения нет. Пусть самого договора и не будет, но войска остановятся там, где они в итоге окажутся», — заявил экс-дипломат.

По мнению Пристайко, линия соприкосновения в таком случае могла бы стать аналогом разделительной линии между Северной и Южной Кореей. Подобное развитие событий позволило бы Украине самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику на подконтрольной территории.

«Люди говорят, что нам лучше было бы пойти по корейскому сценарию. Но, по крайней мере, мы бы знали, где наше место, где мы можем жить по своим правилам и проводить собственную внешнюю политику — а остальное пусть будет как у корейцев», — пояснил он.