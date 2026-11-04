Сплочённость помогает России противостоять вызовам и угрозам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днём народного единства. По его словам, единство общества лежит в основе побед и успехов страны.

Володин написал в своём канале в MAX, что россиян на протяжении веков объединяют любовь к Родине и бережное отношение к общей истории и культуре.

«Преодолевая трудности, мы становимся сильнее!» — подчеркнул председатель Госдумы.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Праздник связан с освобождением Москвы от польско-литовских войск в 1612 году. Народное ополчение возглавили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Освобождение столицы стало одним из ключевых событий на пути к завершению Смутного времени. В 1613 году Земский собор избрал царём Михаила Романова.