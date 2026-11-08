Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис поддержал инициативу об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Политик обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями и организации военного конфликта с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Так называемый министр обороны злоупотребил своими полномочиями, подорвал нашу национальную безопасность и организовал эту безрассудную и дорогостоящую войну по собственному выбору против Ирана, которая привела к резкому росту цен для американцев и сделала страну менее безопасной», — заявил Джеффрис.

На вопрос журналиста, поддержат ли остальные представители Демократической партии соответствующую инициативу, конгрессмен ответил, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании фракции во вторник. При этом он выразил уверенность, что документ получит очень широкую поддержку среди демократов.

Ранее Life.ru писал, что Пит Хегсет намерен сохранить должность до завершения президентского срока Дональда Трампа и не рассматривает переход в Сенат. Глава Пентагона рассчитывает продолжить работу, несмотря на угрозу импичмента из-за военной кампании против Ирана. По данным газеты, Хегсет готов противостоять попыткам конгрессменов добиться его отстранения. Он намерен защищать решения американского военного ведомства, включая действия в Иране, кадровые перестановки в руководстве вооружённых сил и изменения внутренней политики Пентагона.