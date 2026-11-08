Министр обороны США Пит Хегсет намерен сохранить должность до завершения президентского срока Дональда Трампа и не рассматривает переход в Сенат. Глава Пентагона рассчитывает продолжить работу, несмотря на угрозу импичмента из-за военной кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на советника министра.

По данным газеты, Хегсет готов противостоять попыткам конгрессменов добиться его отстранения. Он намерен защищать решения американского военного ведомства, включая действия в Иране, кадровые перестановки в руководстве вооружённых сил и изменения внутренней политики Пентагона.

В Конгрессе США обсуждают возможность импичмента министра обороны. Республиканец Томас Масси намерен инициировать голосование по соответствующим обвинениям. Критики Хегсета ставят под сомнение законность отдельных военных решений и действия руководства Пентагона во время конфликта с Ираном. Демократы также планируют провести расследования после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года.

На фоне разногласий появились предположения, что Хегсет может претендовать на место в Сенате от штата Теннесси. Однако окружение министра отвергает такой вариант. Сам глава Пентагона рассчитывает остаться в администрации Трампа и продолжить руководство военным ведомством.

Американский президент публично поддержал Хегсета и заявил, что не собирается отправлять его в отставку. При этом, по информации американских СМИ, Трамп обсуждал с советниками дальнейшую работу министра после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Ранее сообщалось, что в окружении Дональда Трампа обсуждали возможную ответственность руководства Пентагона за неудачу Республиканской партии на выборах в Конгресс. Как писала корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс, некоторые помощники президента связывали результаты голосования с затянувшимся конфликтом против Ирана. Среди возможных объектов критики они называли не только Пита Хегсета, но и командующего Центральным командованием США адмирала Брэдли Купера, а также председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Промежуточные выборы прошли 3 ноября. По их итогам демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Новый состав законодательного органа приступит к работе в январе 2027 года.