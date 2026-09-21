«Такого количества не видели»: берег под Находкой засыпало анчоусами

Сотни метров побережья в районе Находки оказались усеяны анчоусами. Массовый выброс рыбы заметили на пляже Рица: часть анчоусов уже лежит на песке, а отдельных рыб продолжает выносить на сушу волнами. Кадры с побережья появились в соцсетях.

По данным Amur Mash, местные жители рассказывают, что такого количества выброшенной рыбы здесь раньше не видели. Некоторые приехали на побережье специально и начали собирать анчоусов в пакеты.

Видео © Amur Mash

Авторы Telegram-канала предполагают, что причиной могло стать преследование косяка скумбрией. По этой версии, хищник загнал мелкую рыбу в бухту, где часть анчоусов в попытке уйти от преследования оказалась на берегу. Официального заключения специалистов о причинах нынешнего выброса пока нет.

Подобные случаи в Приморье уже происходили. В 2021 году большое количество анчоусов обнаружили на берегу острова Русский. Тогда учёные ННЦМБ ДВО РАН подтверждали, что речь идёт именно об анчоусе, и допускали, что рыба могла погибнуть из-за слишком раннего подхода к побережью и недостаточно прогретой воды.

Анчоус относится к теплолюбивым видам и обычно подходит к берегам Приморья в тёплое время года. Однако причины массового выхода рыбы на сушу могут различаться — от температурных условий и волнения моря до поведения хищников.