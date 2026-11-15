Талисман для целей и впечатлений: Как выбрать помогающее по жизни украшение
Ювелир Перова: Украшение может стать талисманом и помощником в жизни человека
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Выбирая украшения, нужно подумать, что оно будет значить лично для вас, рассказала художник-ювелир Алина Перова. Гранат она связала с любовью к ярким впечатлениям, аметист — с медитацией. Аквамарин может напомнить о море. Оникс подойдёт целеустремлённым людям.
Смысл можно вложить и в саму форму украшения. Браслет связан с желанием чувствовать себя защищённее, кулон — с доверием к собственной интуиции. Подвеска в виде скарабея может напоминать о начале нового этапа, а славянская лунница — о своих корнях.
«Самое главное — наделить талисман символическими свойствами. Тогда ваше ювелирное украшение станет талисманом и помощником в жизни», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Ранее россиянам объяснили, как выбирают камень-талисман по дате рождения и знаку зодиака. Например, со Львом в астрологической традиции связывают рубин, который издавна считался символом мужества и силы.