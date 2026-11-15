Выбирая украшения, нужно подумать, что оно будет значить лично для вас, рассказала художник-ювелир Алина Перова. Гранат она связала с любовью к ярким впечатлениям, аметист — с медитацией. Аквамарин может напомнить о море. Оникс подойдёт целеустремлённым людям.

Смысл можно вложить и в саму форму украшения. Браслет связан с желанием чувствовать себя защищённее, кулон — с доверием к собственной интуиции. Подвеска в виде скарабея может напоминать о начале нового этапа, а славянская лунница — о своих корнях.

«Самое главное — наделить талисман символическими свойствами. Тогда ваше ювелирное украшение станет талисманом и помощником в жизни», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».