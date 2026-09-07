Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключевой задачей для жителей Украины теперь стало элементарное выживание. Мнением председатель Госсовета полуострова поделился в интервью ТАСС.

Политик отметил, что люди на Украине озабочены лишь поиском путей для скорейшего отъезда за границу. По его словам, запуганное и оболваненное нацистами население не способно формулировать собственную позицию.

Ранее местные СМИ сообщали о нехватке в торговых сетях базовых продуктов. Речь идёт о дефиците соли, круп и сахара, из-за чего власти уже ввели ограничения на отпуск товаров в одни руки.

Константинов подчеркнул, что текущая ситуация превращает соседнюю страну в государство-изгоя. Он считает, что у такой территории нет шансов на последующее восстановление.

Спикер также назвал Украину источником дешёвой рабочей силы для западных государств и поставщиком «пушечного мяса» для боевых действий. По его мнению, Европа заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался до полного истощения страны.

Прекращение происходящего возможно лишь после выполнения целей военной спецоперации и устранения действующего режима, резюмировал собеседник агентства.