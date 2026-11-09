В США 97-летний пенсионер по имени Вито скончался прямо на вечеринке в честь собственного дня рождения. Незадолго до смерти мужчина танцевал под знаменитую песню Stayin' Alive («Остаёшься живым») группы Bee Gees. Об этом сообщает Daily Mail.

Праздник прошёл в Лос-Анджелесе в стиле Хэллоуина. Вечеринку помогла организовать 24-летняя соседка именинника, кондитер Эден Малинофф. Она приготовила для Вито шоколадный торт с красным вином, а гости собрались, чтобы поздравить пенсионера с 97-летием.

На опубликованных в TikTok кадрах мужчина в чёрной рубашке и классических брюках улыбается, хлопает в ладоши и танцует вместе с друзьями. Однако вскоре после того, как гости исполнили песню Happy Birthday, пенсионеру стало плохо, и он внезапно скончался.

«К сожалению, ночь закончилась не так, как ожидалось, и Вито драматично ушёл. Но если бы он мог выбрать свою смерть, то все было бы именно так», — рассказала Малинофф.

По словам близкого друга пенсионера, у Вито были проблемы со здоровьем, однако окружающие не знали, насколько они серьёзны. Мужчина умер в окружении друзей, пока на вечеринке продолжала играть его любимая музыка.

История быстро разошлась по социальным сетям. Видео с последним танцем Вито набрало около 9,5 миллиона просмотров. Пользователи восхищались жизнелюбием пенсионера, который до последних минут оставался душой компании.

«Если я чему-то научилась у Вито, так это никогда не позволять возрасту останавливать тебя», — добавила соседка.

Сам именинник незадолго до праздника в шутку поделился своим секретом долголетия: «Никогда не пей дешёвый алкоголь».

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