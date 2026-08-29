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28 августа, 21:36

В Египте 27-летний мужчина умер сразу после собственной свадьбы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

27-летний Кириллос Вади внезапно умер во время собственной свадьбы в египетской провинции Сохаг. Молодому человеку стало плохо, когда торжество подходило к концу, сообщило местное издание Masrawy.

Инцидент произошёл в деревне Аль-Кошех. Жених потерял сознание вскоре после празднования с родственниками и друзьями. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным местных СМИ, у Вади произошёл острый сердечный приступ. Подробного медицинского заключения с окончательной причиной смерти публично не приводилось.

Новость о произошедшем потрясла жителей деревни, ведь ещё несколькими часами ранее Кириллос отмечал начало семейной жизни.

Прощание с молодым человеком состоялось в церкви Абу-Сейфейн в Аль-Кошехе. На похороны пришли родственники, друзья и местные жители.

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Виталий Приходько
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