В Египте 27-летний мужчина умер сразу после собственной свадьбы
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27-летний Кириллос Вади внезапно умер во время собственной свадьбы в египетской провинции Сохаг. Молодому человеку стало плохо, когда торжество подходило к концу, сообщило местное издание Masrawy.
Инцидент произошёл в деревне Аль-Кошех. Жених потерял сознание вскоре после празднования с родственниками и друзьями. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным местных СМИ, у Вади произошёл острый сердечный приступ. Подробного медицинского заключения с окончательной причиной смерти публично не приводилось.
Новость о произошедшем потрясла жителей деревни, ведь ещё несколькими часами ранее Кириллос отмечал начало семейной жизни.
Прощание с молодым человеком состоялось в церкви Абу-Сейфейн в Аль-Кошехе. На похороны пришли родственники, друзья и местные жители.
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