Гирокоптер в Италии зацепился за трос, загорелся и упал, погибли двое

Два человека погибли после крушения гирокоптера у дамбы Кампличчоли на севере Италии. Воздушное судно задело тросы служебной канатной дороги, загорелось и упало возле берега озера, сообщает Snow Sports News.

Гирокоптер разбился при столкновении с кабелями. Видео © X / Open Source Intel

Авария произошла около 11:30 26 августа в коммуне Антрона-Скиеранко провинции Вербано-Кузио-Оссола. По данным пожарных, гирокоптер столкнулся с кабелями линии, которую энергетическая компания Enel использует для подъёма к дамбе. Погибли пилот, 62-летний Алессандро Мускинелли из Премено, и его 63-летняя пассажирка Антонелла Пальярани из района Милана.

На место направили пожарных, горных спасателей и вертолёт пожарной службы «Drago». Несмотря на работу экстренных служб, пилот и пассажирка погибли. Причины произошедшего устанавливаются. Специалисты выясняют обстоятельства полёта.

Ранее в небе над Великобританией беспилотник едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером. Инцидент произошёл 8 июня с самолётом Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic. На борту находились 264 пассажира, рейс следовал из лондонского аэропорта Хитроу в Йоханнесбург. Дрон заметили, когда лайнер пролетал над городом Уокинг на юге Англии. Аппарат находился на высоте более 1,6 километра и прошёл всего в пяти метрах от самолёта.