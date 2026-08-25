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25 августа, 20:20

Американский военный самолёт с аварийным кодом сел в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III, который ранее передал аварийный код Squawk 7700 над Европой, благополучно приземлился в Германии. Борт вернулся на авиабазу Шпангдалем, откуда ранее вылетел.

По данным сервиса Flightradar24, военный самолёт после подачи сигнала тревоги продолжил полёт и завершил его посадкой в пункте отправления.

Код 7700 является стандартным аварийным сигналом транспондера, который экипажи используют при возникновении нештатных ситуаций. Его активация не всегда означает угрозу катастрофы и может быть связана с различными техническими проблемами или другими обстоятельствами на борту.

Причины, по которым экипаж Boeing C-17 включил аварийный код, пока не раскрываются. Дополнительная информация о произошедшем не сообщалась.

Американский военный самолёт подал сигнал бедствия над Европой
Американский военный самолёт подал сигнал бедствия над Европой

Ранее Life.ru писал, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США также подавал аварийный сигнал 7700 в районе Ормузского пролива. После этого борт снизился и изменил маршрут, направившись в сторону Аравийского полуострова. Причины срабатывания сигнала тогда официально не уточнялись.

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Юния Ларсон
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