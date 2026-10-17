ТАСС: Проректора Бауманки Шахвердова обвиняют в мошенничестве
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Бывшему проректору МГТУ имени Баумана Олегу Шахвердову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.
Согласно судебным данным, Шахвердову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По делу также проходят два инженера. Алексею Шиндяпину предъявлены обвинения по тем же статьям, что и бывшему проректору. Вадиму Сёмкину инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
Ранее Life.ru сообщал, что Шахвердова и двух инженеров Бауманки судят по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств. По версии следствия, деньги присваивали через зарплаты фиктивно трудоустроенных сотрудников университета. Фигурантам вменяют по 11 эпизодов преступлений. Все трое находятся под подпиской о невыезде, а арест на их имущество сохранён.