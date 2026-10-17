ТАСС: Проректора Бауманки Шахвердова обвиняют в мошенничестве

Бывшему проректору МГТУ имени Баумана Олегу Шахвердову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

Согласно судебным данным, Шахвердову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По делу также проходят два инженера. Алексею Шиндяпину предъявлены обвинения по тем же статьям, что и бывшему проректору. Вадиму Сёмкину инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.