ТАСС: Самолёт погранслужбы Финляндии пролетел вдоль границы с РФ

Самолёт Пограничной охраны Финляндии совершил полёт вдоль Финского залива и сухопутной границы с Россией. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По данным собеседника агентства, борт поднялся с аэродрома в Турку. Сначала он проследовал вдоль побережья, а затем повернул на север и некоторое время двигался параллельно российской границе.

«Самолет, принадлежащий пограничной службе Финляндии, вылетевший с аэродрома в Турку, проследовал вдоль побережья Финского залива, а затем немного углубился на север, пролетев вдоль сухопутной границы с Россией», — рассказал источник.

Как утверждается, самолёт держался на высоте около 300–500 метров. Он преодолел вдоль сухопутной границы несколько десятков километров, дошёл до района финского населённого пункта Равийоки, после чего развернулся к побережью. О заходе борта в воздушное пространство РФ не сообщалось.

В то же время над Эстонией заметили разведывательный Bombardier ARTEMIS II, прилетевший из румынской Констанцы. По словам источника ТАСС, самолёт прошёл над Литвой, Латвией и Эстонией, развернулся у Финского залива и лёг на обратный курс.

Собеседник агентства назвал этот маршрут привычным для ARTEMIS II. Ранее борт неоднократно фиксировали возле Калининградской области — над территорией Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтики.

Ранее Bombardier ARTEMIS II два дня подряд фиксировали в районе Балтийского моря возле Калининградской области. Разведывательный борт использовал воздушное пространство Польши и Литвы и находился на высоте около 11 километров, не приближаясь к российской и белорусской границам.