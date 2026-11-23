Заявления молдавских властей о фактически начавшемся объединении с Румынией вызвали жёсткую реакцию оппозиции. Бывший депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер обвинила главу МИД Михая Попшоя в предательстве национальных интересов и потребовала привлечь его к уголовной ответственности. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По мнению политика, руководитель внешнеполитического ведомства не имеет права распоряжаться будущим государства, поскольку подобные решения должны принимать сами граждане. Таубер подчеркнула, что Молдавия остаётся суверенной и независимой страной, которая вправе самостоятельно определять своё будущее.

«То, что говорит Михай Попшой, которого, в принципе, народ и не избирал, — это его личное дело, и это дело подсудное. Это называется предательство родины, в конституции всё прописано. И эти люди за такие декларации должны сидеть», — заявила Таубер.

Экс-депутат напомнила, что источником власти в республике является её народ, а не отдельные представители правительства. Она убеждена, что сближение с Бухарестом не должно превращаться в процесс утраты молдавской государственности без согласия населения.

«Хозяин нашей страны — это наши граждане», — подчеркнула представитель оппозиционного блока.

Вопрос объединения двух государств остаётся предметом острых политических споров. Сторонники этой идеи ежегодно вспоминают события 1918 года, когда после ввода румынских войск Совет края — «Сфатул Цэрий» — проголосовал за присоединение Бессарабии к Румынии. В 1940 году территория перешла под контроль СССР, а сегодня земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии и нескольких областей Украины. При этом оценки событий 1918–1940 годов в молдавском обществе по-прежнему расходятся: одни считают оккупацией советский период, другие — румынский.