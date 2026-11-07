Процесс объединения Молдавии и Румынии фактически уже начался благодаря строительству совместных дорог, мостов и соединению энергетических систем двух стран. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала TVR.

«Следует знать, что это уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты, которые будут построены через Прут... энергетические соединения и другие инфраструктурные проекты прагматично сближают два берега Прута», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Попшоя, совместные инфраструктурные проекты позволяют двум государствам сближаться быстрее, чем многолетние политические дискуссии. В частности, речь идёт о строительстве автомагистрали, которая соединит территории Молдавии и Румынии, новых мостов через пограничную реку Прут и развитии общих энергетических сетей.

При этом министр признал, что пока не может назвать сроки возможного политического объединения двух стран. Он также подчеркнул, что подобное решение должно приниматься демократическим путём при широкой поддержке граждан по обе стороны границы.

Попшой заявил, что в молдавском обществе сохраняется интерес к идее объединения с Румынией. Вместе с тем он признал, что опросы пока не показывают большинства сторонников такого шага.

Идея объединения двух государств вызывает острые разногласия в самой Молдавии. Представители оппозиции выступают против возможной утраты суверенитета республики. В частности, бывший президент Игорь Додон называл поддержку объединения предательством национальных интересов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду также признавала, что в настоящее время в стране нет достаточной общественной поддержки для объединения с Румынией.