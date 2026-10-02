Тайком таскают крем и шампунь: Треть мужчин призналась, что заглядывает в косметичку к любимой

Российские мужчины стали уделять собственной внешности значительно больше внимания, выйдя за рамки привычного набора из бритвы и одеколона. К такому выводу пришли аналитики SOKOLOV Beauty в ходе опроса, показавшего, что 72% респондентов замечают качественные изменения в своих привычках по уходу за собой. Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Несмотря на растущий интерес к внешнему виду, ежедневные процедуры большинства остаются минималистичными. Только 20% мужчин прибегают к многоступенчатому уходу, тогда как 30% ограничиваются базовыми продуктами, в частности кремом для лица. В топ самых востребованных средств вошли средства после бритья (47%), крем для лица (39%) и гели для умывания (37%). Ещё треть опрошенных на постоянной основе пользуется кремом для рук и шампунем от перхоти.

Исследование также показало, что почти треть россиян (32%) хотя бы однажды брала средства из косметички своей партнёрши — чаще всего речь идёт о шампунях, бальзамах, а также кремах для рук и лица. При этом ключевыми критериями при самостоятельной покупке мужской косметики остаются цена (45%) и доказанная эффективность (37%), в то время как к мнению партнёрши при выборе товара прислушиваются лишь 12% опрошенных.

Само понятие ухода респонденты связывают преимущественно с регулярными визитами к парикмахеру (60%), гигиеной (46%) и спортом (43%), а уходовые средства в этот список включили только 13% участников. В финансовом плане мужчины также демонстрируют практичность: самой распространенной статьёй расходов стали траты от 1 000 до 3 000 рублей в месяц (34%), а сумму свыше 10 000 рублей на поддержание формы и красоты направляют лишь 4% опрошенных.

Интерес россиян к уходу за внешностью растёт вместе с изменением привычек в выборе косметики. Ранее Life.ru писал, что спрос на российские средства с ретинолом почти удвоился за два года, а отечественные бренды заметно укрепили позиции в категориях косметики с популярными активными компонентами.