После гибели музыкального критика Сергея Соседова стали известны подробности о его недвижимости в Москве. Две квартиры телеведущего оцениваются в общей сложности в 100 миллионов рублей, причём одну из них, по словам очевидцев, занимают мигранты. Об этом стало известно в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Предпринимательница Александра Рашель рассказала, что несколько лет назад продала Соседову квартиру за 30 миллионов рублей. При этом бизнесвумен считает, что недвижимость досталась критику значительно дешевле её реальной стоимости.

По информации журналистов, вторая московская квартира телеведущего оценивается примерно в 70 миллионов рублей. Таким образом, совокупная стоимость двух объектов может достигать 100 миллионов.

Однако история одного из помещений оказалась неожиданной. Как утверждают жильцы дома, квартиру сдавали приезжим, а сам собственник практически не появлялся в здании. По словам соседки, во время последнего визита Соседов даже не смог попасть внутрь.

«Последний раз Сергей приезжал в прошлом году, он на улице разбирал какие-то бумажки с ящиками», — рассказала женщина журналистам.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Азиза выразила сомнения в случайном характере гибели Сергея Соседова. Артистка поделилась своими подозрениями в программе Андрея Малахова. В эфире также продемонстрировали видеозапись последних минут жизни музыкального критика, на которой он поднимается по лестнице, останавливается и затем падает на спину.